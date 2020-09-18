Министр обороны привязал премии военных в зоне ООС к соблюдению режима тишины, - Бутусов
18 сентября, 2020, 16:36
16 сентября министр обороны Андрей Таран издал приказ, которым премии военнослужащих привязываются к нарушению режима тишины в ООС
Соответствующие документы обнародовал главный редактор издания Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Facebook.
Журналист опубликовал приказ № 330, которым вводится дополнительная премия для военных на фронте. Премия привязана к нарушениям режима тишины: если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.
"К нарушениям относятся:
- совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;
- наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;
- открытие огня (в том числе ответного) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".
"Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения;
- 75 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;
- 67 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи)
- 50 процентов - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;
- 33 процента - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи)
- 25 процентов - в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады ".
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