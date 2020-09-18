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Espreso.tvОбществоМинистр обороны привязал премии военных в зоне ООС к соблюдению режима тишины, - Бутусов

Министр обороны привязал премии военных в зоне ООС к соблюдению режима тишины, - Бутусов


фото: 24tv
16 сентября министр обороны Андрей Таран издал приказ, которым премии военнослужащих привязываются к нарушению режима тишины в ООС

Соответствующие документы обнародовал главный редактор издания Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Журналист опубликовал приказ № 330, которым вводится дополнительная премия для военных на фронте. Премия привязана к нарушениям режима тишины: если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

"К нарушениям относятся:

  • совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;
  • наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;
  • открытие огня (в том числе ответного) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".
"Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения;
  • 75 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;
  • 67 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи)
  • 50 процентов - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;
  • 33 процента - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи)
  • 25 процентов - в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады ".

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