Министр обороны привязал премии военных в зоне ООС к соблюдению режима тишины, - Бутусов

18 сентября, 2020, 16:36

16 сентября министр обороны Андрей Таран издал приказ, которым премии военнослужащих привязываются к нарушению режима тишины в ООС

Соответствующие документы обнародовал главный редактор издания Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Журналист опубликовал приказ № 330, которым вводится дополнительная премия для военных на фронте. Премия привязана к нарушениям режима тишины: если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.

"К нарушениям относятся:

совершение военнослужащими военного административного правонарушения или административного правонарушения;

наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов и неоправданных боевых потерь среди личного состава;

открытие огня (в том числе ответного) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости".

"Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц, в следующих размерах от предельного размера вознаграждения; 75 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира батальона (дивизиона), бригады;

67 процентов - в случае допущения 1 нарушения для командира взвода, роты (батареи)

50 процентов - в случае допущения 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33 процента - в случае допущения 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи)

25 процентов - в случае допущения 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады ".

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