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Espreso.tvОбществоС начала суток оккупанты в зоне ООС один раз нарушили режим тишины, - штаб

С начала суток оккупанты в зоне ООС один раз нарушили режим тишины, - штаб


фото: delo.ua
В четверг, 17 сентября, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 17 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Оккупанты совершили один обстрел в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Новогригорьевка. Провокационный огонь открыли из стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

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