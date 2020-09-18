Соперник сборной Украины на Евро-2020 нашел нового тренера
18 сентября, 2020, 16:17
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Франк де Бур
Об этом сообщает De Telegraaf.
Должность тренера стала вакантной после того, как Рональд Куман возглавил испанскую "Барселону". Сейчас нидерландцев тренирует Дуайт Лодевегес (прим. - и.о. главного тренера).
50-летний Франк де Бур ранее работал в американской "Атланте Юнайтед", нидерландском "Аяксе", итальянском "Интере" и английском "Кристал Пэлас".
Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.
- 19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером.
- 19 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов был назначен экс-асистент Рональда Кумана - канадец Дуайт Лодевегес.
- 31 августа сообщалось, что экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может возглавить сборную Нидерландов .
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