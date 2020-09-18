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Espreso.tvСпортСоперник сборной Украины на Евро-2020 нашел нового тренера

Соперник сборной Украины на Евро-2020 нашел нового тренера


фото: Getty Images
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Франк де Бур

Об этом сообщает De Telegraaf.

Должность тренера стала вакантной после того, как Рональд Куман возглавил испанскую "Барселону". Сейчас нидерландцев тренирует Дуайт Лодевегес (прим. - и.о. главного тренера).

50-летний Франк де Бур ранее работал в американской "Атланте Юнайтед", нидерландском "Аяксе", итальянском "Интере" и английском "Кристал Пэлас".

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.

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