Соперник сборной Украины на Евро-2020 нашел нового тренера

18 сентября, 2020, 16:17

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Франк де Бур

Об этом сообщает De Telegraaf.

Должность тренера стала вакантной после того, как Рональд Куман возглавил испанскую "Барселону". Сейчас нидерландцев тренирует Дуайт Лодевегес (прим. - и.о. главного тренера).

50-летний Франк де Бур ранее работал в американской "Атланте Юнайтед", нидерландском "Аяксе", итальянском "Интере" и английском "Кристал Пэлас".

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.

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