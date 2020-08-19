Кумана в сборной Нидерландов заменил канадский тренер

19 августа, 2020, 14:21

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов назначен экс-ассистент Рональда Кумана - канадец Дуайт Лодевегес

Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

В KNVB заявили, что Рональда Кумана, который возглавил "Барселону", на посту главного тренера сборной Нидерландов заменит Дуайт Лодевегес, который работал в национальной команде его ассистентом. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Канадский специалист, который выступал за голландский "Гоу Эхед Иглс", работает в Нидерландах с 1990 года. В сезоне 2008/2009 он был и.о. обязанности главного тренера ПСВ. Также канадец тренировал "Херенвен" и "Камбюр".

Нидерланды являются соперником сборной Украины по групповому раунду Евро-2020.

19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .

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