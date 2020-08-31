Экс-тренер МЮ может возглавить соперника сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает NOS.nl.
В марте 2019 года специалист объявил о завершении карьеры, но готов вернуться на тренерский мостик ради национальной сборной.
"Мы с ним разговаривали. Луи сказал: если ко мне обратятся, я серьезно подумаю о том, чтобы возглавить Нидерланды. Он открыт к этому предложению и является одним из кандидатов", - говорится в сообщении издания.
Луи Ван Гал уже возглавлял Нидерланды с 2000 по 2002 год и с 2012-го по 2014 год. В 2014 году вместе с командой он занял третье место на чемпионате мира в Бразилии.
Нидерланды являются соперником сборной Украины по групповому раунду Евро-2020.
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