Экс-тренер МЮ может возглавить соперника сборной Украины на Евро-2020

31 августа, 2020, 15:06

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может возглавить сборную Нидерландов

Об этом сообщает NOS.nl.

В марте 2019 года специалист объявил о завершении карьеры, но готов вернуться на тренерский мостик ради национальной сборной.

"Мы с ним разговаривали. Луи сказал: если ко мне обратятся, я серьезно подумаю о том, чтобы возглавить Нидерланды. Он открыт к этому предложению и является одним из кандидатов", - говорится в сообщении издания.

Луи Ван Гал уже возглавлял Нидерланды с 2000 по 2002 год и с 2012-го по 2014 год. В 2014 году вместе с командой он занял третье место на чемпионате мира в Бразилии.

Нидерланды являются соперником сборной Украины по групповому раунду Евро-2020.

19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .

19 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов был назначен экс-асистент Рональда Кумана - канадец Дуайт Лодевегес.

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