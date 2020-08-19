"Барселона" назначила нового главного тренера

19 августа, 2020, 12:52

Испанский футбольный клуб "Барселона" назначил нидерландца Рональда Кумана новым главным тренером

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

57-летний Куман подписал контракт с каталонским клубом до лета 2022 года. Презентация Кумана на новой должности состоится сегодня в 19:00.

В качестве игрока Куман защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды - Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в "Барселоне" в качестве ассистента главного тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в "Витесс".

Он также тренировал "Аякс", "Бенфику", ПСВ, "Валенсию", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон". В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубке Португалии и Кубке Испании.

Ассистентом нового главного тренера "Барселоны", нидерландца Рональда Кумана, станет бывший форвард каталонского клуба швед Хенрик Ларссон .

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