Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого, - Аваков

18 сентября, 2020, 19:44

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха

Об этом он сообщил в Twitter .

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", - отметил Аваков.

Министр отметил, что подробности в ближайший час сообщит полиция Киева и прокуратура.

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры - Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020

Полиция задержала мужчину, который напал на политзаключенного Владимира Балуха Опубликовано Миколой Княжицким

Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балух случился приступ. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее говорилось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.

18 сентября нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что состояние Владимира Балуха остается стабильно тяжелым после 11 дней в больнице.

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