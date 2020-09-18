Нападение на Балуха: полиция задержала подозреваемого, - Аваков
18 сентября, 2020, 19:44
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха
Об этом он сообщил в Twitter .
"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября", - отметил Аваков.
Министр отметил, что подробности в ближайший час сообщит полиция Киева и прокуратура.
Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры- Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 18, 2020
Полиция задержала мужчину, который напал на политзаключенного Владимира БалухаОпубликовано Миколой Княжицким
- Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балух случился приступ. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.
- Ранее говорилось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.
- 18 сентября нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что состояние Владимира Балуха остается стабильно тяжелым после 11 дней в больнице.
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