"До местных выборов из Кабмина может уйти минимум один человек", - Арахамия
Об этом Арахамия сказал в эфире Еспресо.TV.
"До выборов местных, возможно, как минимум один человек из Кабмина, который уйдет. А фамилию я вам не скажу", - сказал Арахамия.
Вместе с тем он отметил, что до завершения бюджетного процесса увольнение не грозит министру финансов Сергею Марченко.
"Господин Марченко не под угрозой точно", - отметил Арахамия.
Он добавил, что до окончательного принятия государственного бюджета на следующий год не следует также ожидать увольнений министров из рабочей группы, которая над ним работает.
"Точно не надо никого в этой рабочей группе увольнять, потому что потом мы будем иметь какую ситуацию? Что все новые люди будут говорить: это сделали предшественники, а никто не может тогда нести ответственность за такой документ", - подчеркнул Арахамия.
- Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает, но и не подтверждает, что в Кабинете Министров Украины состоится ротация министра финансов, но пока не знает, кто может изменить Марченко.
- Кроме Гетманцева, отставку Марченко не исключил также заместитель Гетманцева депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.
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