Нардепы финкомитета Рады не исключают отставку Марченко

11 сентября, 2020, 13:47

Об этом пишет "Экономическая Правда" .

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов, комитет не принимал никаких решений, но обычно во время заслушивания любого чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение. Оно может быть рекомендательного характера (то есть обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки) или законотворческого (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить любое должностное лицо ", - цитирует издание слова Железняка.

В издании также отметили, что Гетманцев не исключает решения по Марченко, но не стал детализировать, о каком именно решении идет речь.

Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb