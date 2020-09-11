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Espreso.tvЭкономикаНардепы финкомитета Рады не исключают отставку Марченко

Нардепы финкомитета Рады не исключают отставку Марченко


фото: kmu.gov.ua
Отставку министра финансов Сергея Марченко по итогам его отчета 9 сентября допускают глава Финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев ("Слуга народа") и заместитель председателя комитета Ярослав Железняк ( "Голос" )

Об этом пишет "Экономическая Правда" .

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов, комитет не принимал никаких решений, но обычно во время заслушивания любого чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение. Оно может быть рекомендательного характера (то есть обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки) или законотворческого (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить любое должностное лицо ", - цитирует издание слова Железняка.

В издании также отметили, что Гетманцев не исключает решения по Марченко, но не стал детализировать, о каком именно решении идет речь.

  • Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку.
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