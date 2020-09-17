Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Об этом на своей странице в Facebook рассказал профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.
По его словам, с инициативой выдвижения кандидатуры Навального выступил целый ряд ученых из признанных мировых университетов, занимающихся российской проблематикой.
"Процесс выдвижения начали ученые, но это не означает, что появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые", - отметил Ерофеев.
Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .
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