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Espreso.tvОбществоНавального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира


фото: reuters
Российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Об этом на своей странице в Facebook рассказал профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.

По его словам, с инициативой выдвижения кандидатуры Навального выступил целый ряд ученых из признанных мировых университетов, занимающихся российской проблематикой.

"Процесс выдвижения начали ученые, но это не означает, что появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые", - отметил Ерофеев.

Ранее сообщалось, что на Нобелевскую премию мира выдвинули президента США Дональда Трампа.

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