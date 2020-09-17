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Espreso.tvОбществоЕвропарламент призвал расширить санкции против России из-за отравления Навального

Европарламент призвал расширить санкции против России из-за отравления Навального


фото: reuters
Европейский парламент 17 сентября принял резолюцию, в которой призвал к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального, назвав это попыткой покушения на его жизнь

В резолюции также содержится призыв к странам ЕС составить в ближайшее время список новых ограничительных мер в отношении России и расширить уже имеющиеся санкции, в том числе использовать санкционные механизмы против лиц, ставших объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, сообщает Радио Свобода .

Европарламент выражает глубокую обеспокоенность повторяющимися случаями использования химического оружия против российских граждан. Власти России Европарламент призвал сотрудничать с независимым расследованием дела Навального.

Как говорится в тексте резолюции, проект которой предложили представители сразу нескольких ведущих фракций, попытка убийства Навального стала «частью систематических усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать его и другие критические голоса» в России. При этом дело Алексея Навального парламентарии рассматривают как одно из звеньев в цепочке политики Кремля, направленной на "репрессии внутри государства и агрессию извне", включая подрыв мирового порядка, основанного на соблюдении правил.

К руководству ЕС направлен призыв разработать новую стратегию отношений с Россией, а к государствам-членам Евросоюза - придерживаться единой позиции по этому вопросу. Документ подтверждает ранее высказанное Европарламентом негативное отношение к проекту газопровода "Северный поток-2".

  • веществом из группы "Новичок" .
  • Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
  • МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
  • МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
  • В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
  • 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото .

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