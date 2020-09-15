"Я категорически против": Арахамия о создании ВСК по работе спецслужб в деле "вагнеровцев"
Об этом он заявил в комментарии журналистам возле Верховной Рады, передает Укринформ.
"Я категорически против создания любой ВСК о работе спецслужб. Это не обсуждается вообще в широком контексте, для этого надо иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий еще допуск к материалам", - подчеркнул Арахамия.
Председатель фракции СН заметил, что предложил представителям оппозиции альтернативную площадку - подкомитет по вопросам разведки, который он возглавляет и в котором репрезентативно присутствуют все представители оппозиции.
"Есть площадка - в закрытом формате все, кто получил доступ и допуск, могут ознакомиться с материалами дела, всеми документами, с которыми они хотят ознакомиться, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая тайны, сообщить об этом обществу", - отметил Арахамия.
- Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу "вагнеровцев".
- Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если будет создана ВСК и по делу "вагнеровцев" будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент .
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