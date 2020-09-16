Никто не получит от меня ни цента: Макгрегор по обвинению в сексуальных домогательствах
Об этом сообщает bjpenn.com .
По словам Макгрегора, с помощью обвинений в сексуальных домогательствах его банально шантажируют и пытаются "выбить" деньги.
"Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении - все это ерунда. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнуся. Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Пусть Господь благословит ДНК, показания свидетелей и правду. мощь истине. Я свободен. Никто не получит от меня ни цента за ложь! ни сейчас и никогда! Я буду бороться ", - пообещал Макгрегор.
Ирландца задержали во время отдыха в Корсике в сутки. По информации The Sun, боец в баре показал замужней женщине свои гениталии.
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
- 15 сентября Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .
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