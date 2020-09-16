 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНикто не получит от меня ни цента: Макгрегор по обвинению в сексуальных домогательствах

Никто не получит от меня ни цента: Макгрегор по обвинению в сексуальных домогательствах


фото: facebook
Ирландский боец смешанных единоборства Конор Макгрегор заявил, что с помощью сфабрикованных обвинений в сексуальных домогательствах его шантажируют

Об этом сообщает bjpenn.com .

По словам Макгрегора, с помощью обвинений в сексуальных домогательствах его банально шантажируют и пытаются "выбить" деньги.

"Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении - все это ерунда. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнуся. Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Пусть Господь благословит ДНК, показания свидетелей и правду. мощь истине. Я свободен. Никто не получит от меня ни цента за ложь! ни сейчас и никогда! Я буду бороться ", - пообещал Макгрегор.

Ирландца задержали во время отдыха в Корсике в сутки. По информации The Sun, боец в баре показал замужней женщине свои гениталии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2020 среда

больше новостей

16 сентября, 2020 среда

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать