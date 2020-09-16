Никто не получит от меня ни цента: Макгрегор по обвинению в сексуальных домогательствах

16 сентября, 2020, 12:21

Ирландский боец смешанных единоборства Конор Макгрегор заявил, что с помощью сфабрикованных обвинений в сексуальных домогательствах его шантажируют

Об этом сообщает bjpenn.com .

По словам Макгрегора, с помощью обвинений в сексуальных домогательствах его банально шантажируют и пытаются "выбить" деньги.

"Обвинения в отцовстве, изнасиловании, непристойном поведении - все это ерунда. Что бы вы мне не пожелали, я никогда не прогнуся. Правда есть правда, и это окрыляет меня. Я знаю свой характер. Пусть Господь благословит ДНК, показания свидетелей и правду. мощь истине. Я свободен. Никто не получит от меня ни цента за ложь! ни сейчас и никогда! Я буду бороться ", - пообещал Макгрегор.

Ирландца задержали во время отдыха в Корсике в сутки. По информации The Sun, боец в баре показал замужней женщине свои гениталии.

Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.

15 сентября Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb