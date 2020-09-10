КСУ рассматривает представление депутатов относительно законности создания НАБУ

Об этом сообщает "Укринформ".

Рассмотрение дела происходит при участии представителей авторов представления - народных депутатов от "ОПЗЖ" Василия Нимченко и Григория Мамки, директора НАБУ Артема Сытника, генпрокурора Ирины Венедиктовой, главы ВАКС Елены Танасевич, главы ВС Валентины Данишевской, главы НАПК Александра Новикова, министра юстиции Дениса Малюськи, и.о. директора ГБР Александра Соколова, представителя Президента в КС Федора Вениславского и представителя ВР в КС Ольги Совгири.

Судьей-докладчиком по данному делу выступает Александр Литвинов.

Авторы представления просят суд признать неконституционными положения закона, определяющего Национальное антикоррупционное бюро Украины государственным правоохранительным органом.

Народные депутаты также оспаривают положения закона в части закрепления полномочий Президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро, назначать на должность директора Бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Авторы представления утверждают, что оспариваемые положения закона противоречат статьям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституции.

Напомним, 20 мая народные депутаты обратились в Конституционный суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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