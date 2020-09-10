"Неконституционность" НАБУ может стать поводом для обжалования создания других госорганов, - Малюська

10 сентября, 2020, 17:22

Ситуация вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины может привести к сомнениям в конституционности еще ряда органов в государстве

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ .

"Мы не видим никаких оснований для признания неконституционным положения ... где дается определение, что такое НАБУ. Термин "государственный правоохранительный орган" используется в ст. 17 Конституции", - сказал Малюська на заседании КСУ по поводу конституционности создания НАБУ.

По его словам, Минюст не давал оценки законопроекту о НАБУ, потому что его представляло правительство.

"Свидетельством независимости этого органа (НАБУ) является и большое количество представлений в КС, и законодательных инициатив", - отметил Малюська.

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Он считает, что рассмотрение дела о конституционности положений закона о НАБУ может вызвать сомнения в конституционности других органов.

"Этот вопрос гораздо шире. Есть еще целый ряд других органов, по которым у президента есть кадровые полномочия. Потенциально, возможно, по ним будет необходимо сделать пересмотр нормативной базы, чтобы привести в соответствие с выводом КС. Если мы возьмем все кадровые полномочия, которые не предусмотрены Конституцией Украины ", - отметил министр.

Он добавил, что НАБУ - это идеальный образец создания независимого органа.

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Источник: https://censor.net/ua/n3218613