 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМеждународные партнеры наблюдают за ситуацией вокруг НАБУ, - вице-премьер Стефанишина

Международные партнеры наблюдают за ситуацией вокруг НАБУ, - вице-премьер Стефанишина


фото: eurointegration.com.ua
Западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.

Читайте также: Увольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление

"Это важно не потому, что мы должны согласовывать с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство", - добавила Стефанишина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать