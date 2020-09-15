Международные партнеры наблюдают за ситуацией вокруг НАБУ, - вице-премьер Стефанишина

15 сентября, 2020, 10:59

Западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.

Читайте также: Увольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление

"Это важно не потому, что мы должны согласовывать с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство", - добавила Стефанишина.