Международные партнеры наблюдают за ситуацией вокруг НАБУ, - вице-премьер Стефанишина
Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.
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"Это важно не потому, что мы должны согласовывать с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство", - добавила Стефанишина.
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