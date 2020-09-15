Ярмоленко впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Вест Хэма"
15 сентября, 2020, 21:03
Сегодня, 15 сентября, лондонский "Вест Хэм" сыграет против "Чарльтона" в Кубке лиги
Об этом сообщает официальный twitter "Вест Хема".
Украинский вингер Андрей Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне начнет матч с первых минут. 12 сентября в 1-м туре АПЛ хавбек появился на поле на 63-й минуте, а его команда проиграла "Ньюкасла" 2: 0.
Если "Вест Хэм" сегодня победит "Чарльтон", то в следующем раунде (прим. - 1/16 финала) сыграет против победителя пары "Лидс" - "Халл".
Кубок лиги
1/32 финала
15 сентября
"Вест Хэм" - "Чарльтон"
Начало матча в 21:30
Tonight's line-up for our second round @Carabao_Cup tie against Charlton ... #WHUCHA pic.twitter.com/zbKCBcs9fi- West Ham United (@WestHam) September 15, 2020
- 21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" находится под вопросом.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
- 11 сентября сообщалось, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае .
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