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Espreso.tvСпортЯрмоленко впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Вест Хэма"

Ярмоленко впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Вест Хэма"


фото: Getty Images
Сегодня, 15 сентября, лондонский "Вест Хэм" сыграет против "Чарльтона" в Кубке лиги

Об этом сообщает официальный twitter "Вест Хема".

Украинский вингер Андрей Ярмоленко впервые в нынешнем сезоне начнет матч с первых минут. 12 сентября в 1-м туре АПЛ хавбек появился на поле на 63-й минуте, а его команда проиграла "Ньюкасла" 2: 0.

Если "Вест Хэм" сегодня победит "Чарльтон", то в следующем раунде (прим. - 1/16 финала) сыграет против победителя пары "Лидс" - "Халл".

Кубок лиги

1/32 финала

15 сентября

"Вест Хэм" - "Чарльтон"

Начало матча в 21:30

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