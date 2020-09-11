Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае
11 сентября, 2020, 15:46
Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Китая
Об этом сообщает Sky Sports
В трансфере 30-летнего вингера заинтересован местный "Шаньдун Лунэн" - четырехкратный чемпион Китая.
По информации источника, лондонский клуб хочет продать некоторых игроков, чтобы получить средства на новые трансферы. Андрей Ярмоленко входит в список для продажи.
В прошлом сезоне "Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. На счету украинца 23 матча и 5 голов и 1 результативная передача.
- 21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
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