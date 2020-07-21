"Вест Хэм" может продать Ярмоленко этим летом

21 июля, 2020, 21:21

Будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом

Об этом сообщает The Gurdian.

Лондонский "Челси" пытается подписать 21-летнего хавбека "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса. Также "синие" хотят включить в соглашение двух своих игроков ротации - Росса Баркли и Миши Батшуайи.

"Вест Хэм» не будет принимать никаких предложений по Райсу, пока не определится судьба ряда других игроков команды. В клубе не уверены в будущем Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Мануэля Лансини и Фабиана Бальбуена. Пока руководство решает, стоит ли сохранить этих игроков или продать их во время трансферного окна.

30-летний Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 9,5 млн евро.

Напомним, 1 июля гол Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии.