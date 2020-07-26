Ярмоленко забил сумасшедший гол за "Вест Хэм" в заключительном матче сезона

26 июля, 2020, 20:33

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал матч 38-го тура в запасе и вышел на замену в начале второго тайма. Украинец отличился голом на 85-й минуте - после его удара мяч рикошетом от защитника по невероятной траектории залетел в ворота.

Таким образом, Ярмоленко спас свою команду от поражения и установил окончательный счет матча - 1: 1.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. "Астон Вилла" с 35 пунктами стала 17-й.

В общем Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 23 матча и забил 5 голов.

Чемпионат Англии

38-й тур

26 июля

"Вест Хэм" - "Астон Вилла" 1: 1

Голы: Ярмоленко, 85 - Грилиш, 84

Напомним, 26 июля в заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Лестер" и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb