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Espreso.tvСпортЯрмоленко забил сумасшедший гол за "Вест Хэм" в заключительном матче сезона

Ярмоленко забил сумасшедший гол за "Вест Хэм" в заключительном матче сезона


фото: Reuters
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал матч 38-го тура в запасе и вышел на замену в начале второго тайма. Украинец отличился голом на 85-й минуте - после его удара мяч рикошетом от защитника по невероятной траектории залетел в ворота.

Таким образом, Ярмоленко спас свою команду от поражения и установил окончательный счет матча - 1: 1.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. "Астон Вилла" с 35 пунктами стала 17-й.

В общем Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Вест Хэм" 23 матча и забил 5 голов.

Чемпионат Англии

38-й тур

26 июля

"Вест Хэм" - "Астон Вилла" 1: 1

Голы: Ярмоленко, 85 - Грилиш, 84

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