В Бейруте загорелось здание, спроектированное культовым архитектором.ВИДЕО

15 сентября, 2020, 10:37

Во вторник, 15 сентября, в центральном торговом районе Бейрута загорелось здание, спроектированное культовым архитектором Захой Хадид

Как сообщает Reuters , загорелась одна из сторон сооружения, которое строится. После долгих лет простоя строительство было близко к завершению.

Представитель пожарной службы позже уточнил, что возгорание удалось ликвидировать. Причина пожара неизвестна.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как из здания поднимается дым.

Happening now: Fire in #Beirut Souks, reportedly at new Aishti store & Zaha Hadid building. pic.twitter.com/m3Pdh5NV1H - Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 15, 2020

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

В городе вспыхнули антиправительственные протесты.

По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.