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Espreso.tvОбществоВ Бейруте загорелось здание, спроектированное культовым архитектором.ВИДЕО

В Бейруте загорелось здание, спроектированное культовым архитектором.ВИДЕО


фото: reuters
Во вторник, 15 сентября, в центральном торговом районе Бейрута загорелось здание, спроектированное культовым архитектором Захой Хадид

Как сообщает Reuters , загорелась одна из сторон сооружения, которое строится. После долгих лет простоя строительство было близко к завершению.

Представитель пожарной службы позже уточнил, что возгорание удалось ликвидировать. Причина пожара неизвестна.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как из здания поднимается дым.

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