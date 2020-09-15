В Бейруте загорелось здание, спроектированное культовым архитектором.ВИДЕО
15 сентября, 2020, 10:37
Во вторник, 15 сентября, в центральном торговом районе Бейрута загорелось здание, спроектированное культовым архитектором Захой Хадид
Как сообщает Reuters , загорелась одна из сторон сооружения, которое строится. После долгих лет простоя строительство было близко к завершению.
Представитель пожарной службы позже уточнил, что возгорание удалось ликвидировать. Причина пожара неизвестна.
В соцсетях появились кадры, на которых видно, как из здания поднимается дым.
Happening now: Fire in #Beirut Souks, reportedly at new Aishti store & Zaha Hadid building. pic.twitter.com/m3Pdh5NV1H- Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 15, 2020
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты.
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
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