Взятка нардепу- "слуге" Юрченко: помощнику объявили подозрение, НАБУ обнародовало видеоматериалы
Об этом сообщают пресс-служба НАБУ и САП.
Отмечается, что летом 2020 НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий и обязанностей нардепов. Для установления всех участников преступной группировки бюро разработало спецоперацию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием".
В рамках операции детектив в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.
С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. За внесение предложений в законопроект и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа депутатов-членов комитета Рады.
"В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - заявили в Бюро.
В ведомстве сообщили, что 10 сентября лицу-посреднику (неофициальному помощнику действующего народного депутата) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к Генеральному прокурору направлен проект подозрения в отношении действий парламентария.
Как сообщает САП, сегодня уже официальному помощнику объявлено подозрение в пособничестве в получении взятки нардепом Юрченко.
"Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение", - говорится в сообщении.
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