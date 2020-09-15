Взятка нардепу- "слуге" Юрченко: помощнику объявили подозрение, НАБУ обнародовало видеоматериалы

15 сентября, 2020, 15:10

НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки народному депутату Александру Юрченко ("Слуга народа"), а помощнику депутата объявили подозрение в пособничестве нардепу

Об этом сообщают пресс-служба НАБУ и САП.

Отмечается, что летом 2020 НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий и обязанностей нардепов. Для установления всех участников преступной группировки бюро разработало спецоперацию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием".

В рамках операции детектив в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.

С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом, в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. За внесение предложений в законопроект и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа депутатов-членов комитета Рады.

"В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - заявили в Бюро.

В ведомстве сообщили, что 10 сентября лицу-посреднику (неофициальному помощнику действующего народного депутата) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к Генеральному прокурору направлен проект подозрения в отношении действий парламентария.

Как сообщает САП, сегодня уже официальному помощнику объявлено подозрение в пособничестве в получении взятки нардепом Юрченко.

"Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение", - говорится в сообщении.