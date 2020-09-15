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Espreso.tvОбщество"Если будет достаточно оснований, я это сделаю", - Венедиктова о подозрении нардепу-"слуге" Юрченко

"Если будет достаточно оснований, я это сделаю", - Венедиктова о подозрении нардепу-"слуге" Юрченко


фото: rbc.ua
15 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что получила от НАБУ письмо с просьбой подписать подозрение нардепу от фракции "СН" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Вчера я получила от руководства НАБУ само письмо с просьбой подписать подозрение без материалов производства в 17 час. 20 мин. Письмо и черновик. Все. Я подчеркиваю, мы готовы, - прокуроры САП, я лично - изучить материалы уголовного производства, обработать их при необходимости - дать указания и, если будет достаточно оснований, - сообщить о подозрении. Я это сделаю. и сообщу ", - отметила генпрокурор.

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Ирина Венедиктова также подчеркнула, что не будет никого покрывать и одновременно добавила, что "манипулировать, и продавливать, и проговаривать производства, которые прописаны в СМИ, нецивилизованно".

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