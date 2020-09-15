США не признают местные "выборы" в оккупированном Крыму

15 сентября, 2020, 10:12

Посольство Соединенных Штатов в Украине не признает проведенные 13 сентября так называемые российские выборы в оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в Twitter.

"Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму и Севастополе 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выйдет из Донбасса ", - говорится в сообщении.

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11 сентября стало известно, что Украина потребует санкций за организацию "выборов" губернатора Севастополя в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.