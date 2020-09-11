В Крыму избирают оккупационного "губернатора", Украина будет просить ввести санкции, - МИД

11 сентября, 2020, 11:32

Украина будет просить о санкциях за организацию общероссийских выборов губернатора в оккупированном Крыму

Об этом заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар в комментарии Крым.Реалии .

По ее словам, Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить "голосование", в том числе ввести санкции.

"Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией России "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отметила Джеппар.

Она напомнила, что Крым и Севастополь по международному праву являются оккупированными территориями, а проведение "выборов" на временно оккупированных территориях Украины противоречит нормам и принципам международного права - Устава ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательству Украины.

"Результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству Украины", - отметила Джеппар.

11 сентября в Севастополе начали выбирать подконтрольного России губернатора города. Выборы продлятся до 13 сентября включительно.