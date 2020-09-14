На незаконных выборах "губернатора" в оккупированном Севастополе побеждает ставленник партии Путина

14 сентября, 2020, 08:29

Так называемый "в. и. о. губернатора" Михаил Развожаев, выдвинутый провластной "Единой Россией", по итогам обработки 53,48% протоколов набирает 86,72% голосов на незаконных местных выборах "главы" города

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российский Интерфакс.

В Севастополе проходят вторые незаконные выборы губернатора после захвата Крыма Россией.

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Явка на 18:00 (по Москве) в Севастополе скала 44,28%.

Российские коммунисты заявили, что не признают выборы "губернатора" Севастополя, поскольку на них "не допустили их кандидатов"

11 сентября стало известно, что Украина потребует санкций за организацию "выборов" губернатора Севастополя в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведении 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.