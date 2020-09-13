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МИД Украины осудил проведения российскими оккупантами "выборов" в Крыму


фото: Укрінформ
Министерство иностранных дел Украины осудило проведении 13 сентября "выборов" в оккупированных Россией Крыму и Севастополе

Об этом сообщает официальный сайт МИД .

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь являются нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий ", - говорится в заявлении.

МИД отметило, что так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемым "государственного совета Республики Крым" и "симферопольской местного совета" нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также основополагающие нормы и принципы международного права.

"Все причастные к подготовке и проведению незаконного" голосования "во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - предупредили в МИД.

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