МИД Украины осудил проведения российскими оккупантами "выборов" в Крыму
Об этом сообщает официальный сайт МИД .
"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь являются нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий ", - говорится в заявлении.
МИД отметило, что так называемые "выборы губернатора Севастополя" и "довыборы депутатов" к так называемым "государственного совета Республики Крым" и "симферопольской местного совета" нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также основополагающие нормы и принципы международного права.
"Все причастные к подготовке и проведению незаконного" голосования "во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - предупредили в МИД.
- 11 сентября стало известно, что Украина потребует санкций за организацию "выборов" губернатора Севастополя в оккупированном Крыму.
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