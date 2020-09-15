Фонд госимущества объявил о начале первых аукционов по приватизации спиртзаводов

15 сентября, 2020, 16:16

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении приватизационного аукциона по госпредприятию Немировский спиртзавод, чем положил начало демонополизации спиртовой отрасли в Украине

Об этом сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко на странице в Facebook.

"Сегодня Фонд госимущества объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП Немировский спиртовой завод. И этим сообщением начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность", - написал Сенниченко.

Сенниченко напомнил, что ранее началась подготовка к приватизации 41 завода государственного предприятия "Укрспирт".

Он отметил, что на первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, которые состоят из отдельного имущества спиртзаводов, так называемые МПД - мест осуществления деятельности, а Немировский МПД - один из них.

Сенниченко напомнил, что к лету 2021 г. спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном в Государственной на приватизационном аукционе, поскольку закон предусматривает, что разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта предоставляться только с 1 июля 2021 года.

"Более того, государство защитило украинского производителя ограничением импорта спирта в Украине, которое будет действовать до 1 января 2024", - подчеркнул Сенниченко.

Также, по его словам, следующий аукцион состоится уже 15 октября, а их график в дальнейшем будет составлять по два в неделю.

Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли , поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.

12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли.

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