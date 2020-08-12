Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли

12 августа, 2020, 16:24

Кабинет министров утвердил программу реформирования спиртовой отрасли на 2020-2023 годы

Правительство приняло проект постановления об утверждении Программы реформирования спиртовой отрасли на 2020-2023 годы на заседании Кабмина.

Согласно тексту постановления, основными задачами Программы является совершенствование государственной политики в сфере производства и оборота спирта этилового и смежных отраслей; реформирование и приватизация государственных предприятий спиртовой и ликеро-водочной отрасли, а также противодействие "теневому" рынку в этой сфере.

Отмечается, что реализация программы будет способствовать установлению в Украине конкурентоспособного рынка этилового спирта, реформированию и приватизации спиртзаводов, а также привлечению инвестиций в их модернизацию.

В документе указано, что финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств государственного бюджета, инвестиций и собственных средств предприятий, объем которых будет определяться ежегодно.