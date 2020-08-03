Производство спирта: Минфин выдал первые лицензии частным компаниям

3 августа, 2020, 19:37

С 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом, поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам

Об этом и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил в Facebook .

"Уже месяц, с 1 июля ГП "Укрспирт" больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам. Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для Укрспирта. В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", - отметил он.

По словам Блескуна, затягивать с приватизацией "Укрспирт" нельзя.

"Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны. Этот вариант событий для меня недопустим. Поэтому еще раз подчеркиваю необходимость быстрой приватизации объектов (производственных площадок) ГП "Укрспирт". И здесь мы на одной волне с профессиональной и мощной командой Фонда государственного имущества и Министерства экономического развития и торговли ", - добавил он.

Напомним, 1 июля вступил в силу закон, который либерализует производство спирта в Украине.

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