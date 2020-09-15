Алексей Гончаренко призвал генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал "Прямой"

15 сентября, 2020, 13:45

Силовики по указаниям от Зеленского продолжают преследовать оппозиционный к власти телеканал "Прямой"

Об этом в зале Верховной Рады заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он призвал генпрокурора Венедиктову прекратить давление на телеканал.

"Когда вас избирали, я сказал, что наконец впервые в истории Украины женщина становится Генеральным прокурором, потому что богиня Фемида - женщина. Только у Фемиды повязка на глазах, а у вас партбилет "Слуги народа" в кармане. Оказалось, что на самом деле я был, к сожалению, прав, потому что когда речь идет о телеканале "Прямой", вы почему-то не видите, что это расследует ГБР, к которому это никакого отношения не имеет. Вы не видите решение Шевченковского райсуда, который обязывает вас рассмотреть ходатайство о незаконности этого расследования. И вообще это давление на оппозиционные СМИ ", - отметил Гончаренко.

"Когда речь идет о "вагнергейте", то вы не спешите регистрировать производства. Нам бы хотелось услышать, каким образом происходит расследование слива из самых высоких эшелонов власти, что привело к разрушению операции по тому, чтобы военные преступники были наказаны", - добавил нардеп.

На телеканале "Прямой" в ближайшее время ожидают обысков, которые, по источникам журналистов планируются силовиками, на основании решения скандального Печерского суда.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова намерен обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся по лишению лицензии радиостанции "Прямой FM". Как известно, Нацсовет вопреки заверениям парламентского комитета лишил лицензий на вещание радио "Прямой ФМ".

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Экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий ранее сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства с последующей передачей его в АРМА. После чего на "Прямом" предстоит замена менеджмента, который обеспечит смену редакционной политики оппозиционного телеканала.

Напомним, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на совещании в Офисе президента при участии силовиков была команда остановить вещание телеканала "Прямой" из-за ареста имущества.

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