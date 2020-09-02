По приказу ОПУ хотят закрыть телеканал "Прямой", - Гончаренко
Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на свертывании комитета по вопросам свободы слова, передает Еспресо.TV.
"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается почему-то одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - сообщил Гончаренко.
По словам нардепа, на совещании в ОПУ с участием силовиков была команда закрыть телеканал "Прямой", а также был найден механизм, как это сделать.
"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на которой команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм - через арест имущества, продажу его через АРМА и изменение структуры собственников" , - подчеркнул он.
Гончаренко отметил, что сейчас преследуются телеканалы, которые критикуют власть.
"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в государстве", - сказал нардеп.
В свою очередь генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская добавила, что телеканал обратился в комитет ВР по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".
- Напомним, ранее на телеканале "Прямой" заявили о давлении со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и ГБР с целью прекращения трансляции телеканала.
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