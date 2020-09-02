По приказу ОПУ хотят закрыть телеканал "Прямой", - Гончаренко

2 сентября, 2020, 18:10

На совещании в Офисе президента при участии силовиков была команда остановить вещание телеканала "Прямой" из-за ареста имущества, считает Гончаренко

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на свертывании комитета по вопросам свободы слова, передает Еспресо.TV.

"Я считаю, что все, что происходит вокруг телеканала "Прямой", а это уже не первый месяц - бесконечные проверки, какие-то следствия - все это касается почему-то одного телеканала в стране. Я не знаю, каким еще телеканалом интересуется ГБР", - сообщил Гончаренко.

По словам нардепа, на совещании в ОПУ с участием силовиков была команда закрыть телеканал "Прямой", а также был найден механизм, как это сделать.

"У меня есть информация от своих источников, которые меня не подводили, что было совещание в Офисе президента при участии силовиков, на которой команда остановить вещание "Прямого" и был найден механизм - через арест имущества, продажу его через АРМА и изменение структуры собственников" , - подчеркнул он.

Гончаренко отметил, что сейчас преследуются телеканалы, которые критикуют власть.

"Очевидно, что механизм передачи телеканала как арестованного имущества в АРМА приводит в конце концов к ухудшению состояния свободы слова в государстве", - сказал нардеп.

В свою очередь генеральный продюсер "Прямого" Светлана Орловская добавила, что телеканал обратился в комитет ВР по вопросам свободы слова и информации, потому что с лета прошлого года ведется целенаправленная атака на "Прямой".

Напомним, ранее на телеканале "Прямой" заявили о давлении со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и ГБР с целью прекращения трансляции телеканала.

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