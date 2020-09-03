Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM"
3 сентября, 2020, 16:08
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM" на вещание в шести населенных пунктах
Об этом в Facebook сообщил экс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции" Прямой FM "на вещание в 6 населенных пунктах", - сообщил Костинский.
По его словам, все пять голосов за отмену дали члены Нацсовета, которые являются бывшими сотрудниками телеканала "1 + 1".
- Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на совещании в Офисе президента при участии силовиков была команда остановить вещание телеканала "Прямой" из-за ареста имущества.
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