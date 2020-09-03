 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацсовет аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM"

Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM"


фото: prm.ua
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM" на вещание в шести населенных пунктах

Об этом в Facebook сообщил экс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Нацсовет аннулировал лицензию радиостанции" Прямой FM "на вещание в 6 населенных пунктах", - сообщил Костинский.

По его словам, все пять голосов за отмену дали члены Нацсовета, которые являются бывшими сотрудниками телеканала "1 + 1".

 

  • Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на совещании в Офисе президента при участии силовиков была команда остановить вещание телеканала "Прямой" из-за ареста имущества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать