Ярмоленко может продолжить карьеру в США

14 сентября, 2020, 12:35

Украинский вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в клубе из МЛС

Об этом сообщил инсайдер Михаил Спиваковский в youtube-шоу "ТаТоТаке".

По информации источника, в украинца есть предложение не только от американских клубов, но и европейских, имена команд не сообщаются. Однако известно, что Андрей Ярмоленко планирует остаться в "Вест Хэме" и бороться за место в команде.

Украинец выступает за лондонский клуб с лета 2018-го года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

В прошлом сезоне "Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. На счету 30-летнего Украинский 23 матча и 5 голов и 1 результативная передача.