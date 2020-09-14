Ярмоленко может продолжить карьеру в США
Об этом сообщил инсайдер Михаил Спиваковский в youtube-шоу "ТаТоТаке".
По информации источника, в украинца есть предложение не только от американских клубов, но и европейских, имена команд не сообщаются. Однако известно, что Андрей Ярмоленко планирует остаться в "Вест Хэме" и бороться за место в команде.
Украинец выступает за лондонский клуб с лета 2018-го года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
В прошлом сезоне "Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. На счету 30-летнего Украинский 23 матча и 5 голов и 1 результативная передача.
- 21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
- 11 сентября сообщалось, что вингер английского "Вест гема" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Китая .
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