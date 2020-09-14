"Единая Россия" заявила о победе на местных выборах в РФ, наблюдатели - о тысячах нарушений
Об этом передает Еспресо.TV .
Известно, что в 18 регионах России выбирали губернаторов, в 11 - депутатов местных советов, в 22 админцентр - депутатов в городские думы, в 4 округах довибиралы членов Государственной думы, а также представителей в другие органы власти.
Власти заявляют, что не заметили нарушений на выборах. Между тем " Голос " (общественное движение защиты прав избирателей) зафиксировал подкуп избирателей, принуждение к голосованию, препятствование работы СМИ по всей России.
Интерфакс сообщил, что на губернаторских выборах побеждают представители "Единой России".
В то же время, известно, что партия Путина потеряла большинство в горсовете Томска.
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