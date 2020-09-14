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Espreso.tvСпортБельгийский клуб уволил тренера после ссоры с украинцем

Бельгийский клуб уволил тренера после ссоры с украинцем


фото: news1.news
Руководство бельгийского "Гента" уволило главного тренера Ласло Белени

Об этом сообщает Sport Foot Magazine.

Под руководством Белени команда выиграла только один матч и дважды проиграла. 67-летний венгр работал в клубе с 20 августа. После 5-го тура "Гент" занимает шестнадцатую строчку в чемпионате Бельгии по футболу. Прошлый сезон клуб завершил на второй позиции.

Ранее у Романа Яремчука возник конфликт с главным тренером Ласло Белени. Позже специалист сообщил, что конфликт исчерпан, но форвард не попал в заявку команды на следующий матч.

За "Гент" выступают еще два украинца. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне и хавбеке Романе Безусе.

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