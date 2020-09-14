Бельгийский клуб уволил тренера после ссоры с украинцем
14 сентября, 2020, 16:57
Руководство бельгийского "Гента" уволило главного тренера Ласло Белени
Об этом сообщает Sport Foot Magazine.
Под руководством Белени команда выиграла только один матч и дважды проиграла. 67-летний венгр работал в клубе с 20 августа. После 5-го тура "Гент" занимает шестнадцатую строчку в чемпионате Бельгии по футболу. Прошлый сезон клуб завершил на второй позиции.
Ранее у Романа Яремчука возник конфликт с главным тренером Ласло Белени. Позже специалист сообщил, что конфликт исчерпан, но форвард не попал в заявку команды на следующий матч.
За "Гент" выступают еще два украинца. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне и хавбеке Романе Безусе.
- 20 августа "Гент" расторг контракт с главным тренером Йесою Торупом из-за неудачного старта в чемпионате Бельгии по футболу.
- 14 сентября стало известно, что руководство бельгийского "Гента" отказалось продавать украинца Романа Яремчука в другой клуб
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