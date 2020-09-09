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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины помирился с главным тренером

Форвард сборной Украины помирился с главным тренером


фото: Getty Images
Главный тренер бельгийского "Гента" Ласло Белене признался, что его конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком остался в прошлом

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Конфликт между сторонами возник из-за того, что украинец раскритиковал игру "Гента" на старте сезона.

"Мы обсудили все, что нужно было. В остальном это моя личная проблема. Состав на игру с "Эйпен"? Конечно, я могу включить в него Яремчука. Месть - это оружие идиотов, а я себя таковым не считаю", - сказал Ласло Белене.

После 4 туров "Гент" занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Бельгии по футболу. В активе команды 3 поражения и только 1 победа. Прошлый сезон "Гент" завершил на второй позиции.

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