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Espreso.tvСпортБельгийский клуб, за который играют трое украинцев, погнал тренера

Бельгийский клуб, за который играют трое украинцев, погнал тренера


фото: Getty Images
"Гент" расторг контракт с главным тренером Йесой Торупом из-за неудачного старта в чемпионате Бельгии по футболу

Об этом сообщает официальный twitter "Гента".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Руководство "Гента" было недовольно провальным началом нового сезона. Команда проиграла первые два матча Лиги Жупиле.

За "Гент" выступают сразу трое украинцев. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне, хавбеке Романе Безусе и форварде Романе Яремчуке.

50-летний Йесса Торуп возглавил "Гент" в октябре 2018 года. Под руководством датского специалиста команда провела 82 матча, получила 40 побед и 24 раза проиграла.

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