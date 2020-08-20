Бельгийский клуб, за который играют трое украинцев, погнал тренера

20 августа, 2020, 15:35

"Гент" расторг контракт с главным тренером Йесой Торупом из-за неудачного старта в чемпионате Бельгии по футболу

Об этом сообщает официальный twitter "Гента".

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Руководство "Гента" было недовольно провальным началом нового сезона. Команда проиграла первые два матча Лиги Жупиле.

За "Гент" выступают сразу трое украинцев. Речь идет о защитнике Игоре Пластуне, хавбеке Романе Безусе и форварде Романе Яремчуке.

50-летний Йесса Торуп возглавил "Гент" в октябре 2018 года. Под руководством датского специалиста команда провела 82 матча, получила 40 побед и 24 раза проиграла.

KAA Gent neemt afscheid van Jess Thorup. https://t.co/OGbqdIj8xn - KAA Gent (@KAAGent) August 20, 2020

28 июля украинский нападающий Роман Яремчук сделал дубль в товарищеском матче "Гент" - "Мец".