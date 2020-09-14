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Espreso.tvСпортБельгийский клуб отказался продавать украинца Яремчука

Бельгийский клуб отказался продавать украинца Яремчука


фото: Getty Images
Руководство бельгийского "Гента" отказались продавать украинца Романа Яремчука в другой клуб

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Боссы клуба не хотят отпускать 24-летнего Яремчука, потому что раньше "Гент" уже продал одного из лидеров команды Джонатана Дэвида во французский "Лилль".

Ранее у украинца возник конфликт с главным тренером Ласло Белене. Позже специалист сообщил, что конфликт исчерпан, но Роман Яремчук не попал в заявку команды на следующий матч.

После 5-го тура "Гент" занимает шестнадцатую строчку в чемпионате Бельгии по футболу. В активе команды 4 поражения и всего 1 победа. Прошлый сезон клуб завершил на второй позиции.

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