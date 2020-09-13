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Espreso.tvМирВ Минске на "Марш героев" вышло 150 тыс. человек, - СМИ

В Минске на "Марш героев" вышло 150 тыс. человек, - СМИ


фото: Reuters
На оппозиционный "Марш героев" в столице Беларуси вышло около 150 тыс. человек

Об этом сообщает Радио Свобода .

По разным оценкам, в Минске на традиционную воскресную акцию протеста, которую оппозиция заявила под названием "Марш героев", вышли от 100 тыс. до 150 тыс. человек.

Улицы города перекрыты во многих местах, поэтому участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них двигалась по проспекту Независимости в сторону резиденции действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, другая направлялась в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает много чиновников из его окружения.

Очевидцы событий сообщали о задержании, во время которых неизвестные в балаклавах, с оружием и дубинками силой затаскивали людей в автозаки и микроавтобусы еще до начала акции. Так, в частности, произошло на улице Маяковского и на проспекте Дзержинского. В общем, по сообщениям МВД Беларуси, было задержано более 250 человек.

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