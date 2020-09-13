Белорусы отражают первые атаки ОМОНа и собираются на еженедельный мегамарш
Марш начнется в 14.00 (Беларусь в одном часовом поясе с Украиной). В Минске люди будут двигаться к площади Независимости / проспекта Независимости / центра города. В других городах - на центральные улицы и площади, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97 .
Как всегда случается в подобных случаях, милицейское спецподразделение ОМОН пытается на ранней стадии помешать формированию колонн в спальных районах. Однако участники протестов уже научились давать отпор силовикам.
В частности, жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро "Молодежная" в центр города. К ним присоединяются люди с Веснянки и района проспекта Победителей.
Минск from Charter Vimeo on Vimeo .
Минск from Charter Vimeo on Vimeo .
На Грушовке люди тоже стали, взяли друг друга под руки и организованно отогнали милицию, после чего двинулись в минский центр города.
Жители Московского района успешно отразили атаку подразделений МВД.
Колонны и группы минчан из разных частей города уже начали собираться возле станций метро "Михалово", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пушкинская", "Молодежная", "Академия наук" и двигаться в центр.
Справка
В Беларуси уже 36-й день подряд продолжается мирная общедемократическая революция, вызванная подделкой итогов президентских выборов в пользу постоянного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко.
Зато белорусский правитель применяет против митингующих оружие, жестокие избиения и аресты. Среди них есть погибшие и искалеченные. Только вчера, 12 сентября, на ненасильственном Женском марше в Минске были задержаны 64 женщины и 5 мужчин.
За исключением Китая, России и Казахстана, международное сообщество не признало выборы 9 августа.
Основная соперница Лукашенко, оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.
Литовский Сейм признал Тихановскую "избранным лидером Беларуси" .
- Напомним, белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину