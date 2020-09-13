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Espreso.tvМирБелорусы отражают первые атаки ОМОНа и собираются на еженедельный мегамарш

Белорусы отражают первые атаки ОМОНа и собираются на еженедельный мегамарш

AP
фото: архівне
В Беларуси сегодня, 13 сентября 2020 года, будет проходить ставший уже традиционным еженедельный многолюдный марш противников режима Лукашенко. На этот раз акция называется "Марш Героев"

Марш начнется в 14.00 (Беларусь в одном часовом поясе с Украиной). В Минске люди будут двигаться к площади Независимости / проспекта Независимости / центра города. В других городах - на центральные улицы и площади, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97 .

Как всегда случается в подобных случаях, милицейское спецподразделение ОМОН пытается на ранней стадии помешать формированию колонн в спальных районах. Однако участники протестов уже научились давать отпор силовикам.

В частности, жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро "Молодежная" в центр города. К ним присоединяются люди с Веснянки и района проспекта Победителей.

На Грушовке люди тоже стали, взяли друг друга под руки и организованно отогнали милицию, после чего двинулись в минский центр города.

Жители Московского района успешно отразили атаку подразделений МВД.

Колонны и группы минчан из разных частей города уже начали собираться возле станций метро "Михалово", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пушкинская", "Молодежная", "Академия наук" и двигаться в центр.

Справка

В Беларуси уже 36-й день подряд продолжается мирная общедемократическая революция, вызванная подделкой итогов президентских выборов в пользу постоянного в течение последних 26 лет правителя этой страны Александра Лукашенко.

Зато белорусский правитель применяет против митингующих оружие, жестокие избиения и аресты. Среди них есть погибшие и искалеченные. Только вчера, 12 сентября, на ненасильственном Женском марше в Минске были задержаны 64 женщины и 5 мужчин.

За исключением Китая, России и Казахстана, международное сообщество не признало выборы 9 августа.

Основная соперница Лукашенко, оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.

Литовский Сейм признал Тихановскую "избранным лидером Беларуси" .

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