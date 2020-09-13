В Минске протестующие начали возводить баррикады
13 сентября, 2020, 19:15
В центре Минска участники "Марша героев" начали возводить на улицах баррикады
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .
Участники акции приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части. Движения транспорта по улице нет, проезжая часть заполнена протестующими.
Ранее в Следственном комитете Беларуси заявляли, что препятствий, установления баррикад, постов или использования других инструментов для блокировки нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещено и может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.
- Напомним, 13 сентября силовики в Минске начали разгонять участников "Марша героев" в центре столицы Беларуси закрыты восемь станций метро и не работает интернет.
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