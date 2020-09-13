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Espreso.tvМирВ Минске протестующие начали возводить баррикады

В Минске протестующие начали возводить баррикады


фото: Reuters
В центре Минска участники "Марша героев" начали возводить на улицах баррикады

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" .

Участники акции приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и строят баррикады на проезжей части. Движения транспорта по улице нет, проезжая часть заполнена протестующими.

Ранее в Следственном комитете Беларуси заявляли, что препятствий, установления баррикад, постов или использования других инструментов для блокировки нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещено и может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.

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