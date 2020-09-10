Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси
Об этом говорится в резолюции Сейма, передает ZN.ua .
Лукашенко парламент Литвы называет незаконным лидером.
"... призывает международное сообщество поддержать требование избранного лидера Беларуси Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единых законных представителей белорусского народа", - говорится в резолюции.
Кроме того, Сейм призвал оценивать любые "действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, которые ограничивают суверенитет белорусского народа, как преступление против своего народа".
Также в документе говорится о том, что необходимо требовать от РФ не вмешиваться политику государства, "не поддерживать действия нелегитимного лидера Беларуси в попытках заключения новых трансграничных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа".
Также Сейм призвал международное сообщество ввести дополнительные санкции в отношении РФ и "представителей нелегитимного лидера Беларуси в случае попытки незаконным путем ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа";
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