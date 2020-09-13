Белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум

13 сентября, 2020, 10:32

Если в воскресенье, 13 сентября 2020 г., силовыми органами будет задержан хотя бы один протестующий или протестующая, белорусское объединение "Кибер-партизаны" угрожает остановить работу критически важных для страны и власти серверов

Об этом говорится в их заявлении, которое опубликовано в Telegram , передает Еспресо.TV.

"Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги, до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе будет очень больно", - отмечается в обращении.

Также они требуют от Лукашенко "лично должен выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом".

Иначе хакеры угрожают прекращением работы электроэнергетической, налоговой и банковской систем Беларуси и проблемами с национальной валютой и счетами команды президента.

"Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам.

Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?

Вы так заботитесь о своем окружении... Без проблем, мы способны и (белорусский, - ред.) рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать", - утверждают "Кибер-партизаны".

Справка

В Беларуси уже 36-й день подряд продолжается мирная общедемократическая революция, вызванная подделкой итогов президентских выборов в пользу бессменного в течение последних 26 лет руководителя этой страны Александра Лукашенко.

Зато белорусский правитель применяет против митингующих оружие, жестокие избиения и аресты. Среди них есть погибшие и искалеченные. Только вчера, 12 сентября, на ненасильственном Женском марше в Минске были задержаны 64 женщины и 5 мужчин.

За исключением Китая, России и Казахстана, международное сообщество не признало выборы 9 августа.

Основная соперница Лукашенко, оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.

Литовский Сейм признал Тихановскую "избранным лидером Беларуси" .