Белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум
Об этом говорится в их заявлении, которое опубликовано в Telegram , передает Еспресо.TV.
"Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги, до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе будет очень больно", - отмечается в обращении.
Также они требуют от Лукашенко "лично должен выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом".
Иначе хакеры угрожают прекращением работы электроэнергетической, налоговой и банковской систем Беларуси и проблемами с национальной валютой и счетами команды президента.
"Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам.
Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?
Вы так заботитесь о своем окружении... Без проблем, мы способны и (белорусский, - ред.) рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать", - утверждают "Кибер-партизаны".
Справка
В Беларуси уже 36-й день подряд продолжается мирная общедемократическая революция, вызванная подделкой итогов президентских выборов в пользу бессменного в течение последних 26 лет руководителя этой страны Александра Лукашенко.
Зато белорусский правитель применяет против митингующих оружие, жестокие избиения и аресты. Среди них есть погибшие и искалеченные. Только вчера, 12 сентября, на ненасильственном Женском марше в Минске были задержаны 64 женщины и 5 мужчин.
За исключением Китая, России и Казахстана, международное сообщество не признало выборы 9 августа.
Основная соперница Лукашенко, оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.
Литовский Сейм признал Тихановскую "избранным лидером Беларуси" .
- Напомним, 11 сентября "Кибер-партизаны" взломали защиту "Белорусской лотереи" и поздравили на ее сайте с днем рождения Светлану Тихановскую.
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