На Женском марше в Минске милиция Лукашенко задержала 64 участницы
13 сентября, 2020, 08:29
Во время проведения антипрезидентского Женского марша, который в субботу, 12 сентября 2020 года, состоялся в Минске (Беларусь), были задержаны 64 женщины и 5 мужчин
Об этом со ссылкой на белорусскую правозащитную организацию "Весна" сообщает Еспресо.TV.
Это женщины разного возраста, которые вышли против этого нелегитимного, по их мнению, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Полный список задержанных вчера размещен здесь .
- В Беларуси уже 36 день подряд продолжается мирная революция, вызванная подделкой итогов президентских выборов в пользу несменного в течение последних 26 лет руководителя этой страны Александра Лукашенко.
- Зато белорусский правитель применяет против митингующих оружие, жестокие избиения и аресты. Среди них есть погибшие и искалеченные.
- За исключением Китая, России и Казахстана, международное сообщество не признало выборы 9 августа.
- Основная соперница Лукашенко, оппозиционерка Светлана Тихановская сейчас находится в Литве.
- Литовский Сейм признал Тихановскую "избранным лидером Беларуси" .
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