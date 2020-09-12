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Espreso.tvОбществоНа руководителей забастовки в Кривом Роге давят неизвестны. Профсоюз обратился к Авакову

На руководителей забастовки в Кривом Роге давят неизвестны. Профсоюз обратился к Авакову

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец вечером в пятницу, 11 сентября 2020 года, обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолию Щадиле и начальнику Криворожского городского отдела полиции Сергею Лукашову

Он требует проверить факты запугивания и давления на лидеров профсоюзных организаций Независимого профсоюза горняков в Кривом Роге Виктора Стояновского и Валерия Гриневича и их родных, установить виновных и привлечь этих лиц к ответственности, рассказывает Еспресо.TV .

Копию соответствующего письма Волынец опубликовал на своей странице в Facebook.

"На протестующих из Кривого Рога, на их семьи осуществляются давление и запугивание. Председатель ПВО (первичной профсоюзной организации - ред.) Независимого профсоюза горняков Украины шахты" Октябрьская "Виктор Стояновский и заместитель цехового комитета ПВО НПГУ этой же шахты Валерий Гриневич сообщают, что с начала акции протеста в КЖРК за ними и членами их семей
происходит постоянное преследование и слежки со стороны неизвестных лиц ", - отметил Волынец.

Более того, по данным председателя НПГУ, к малолетним детям 8 и 13 лет Стояновского "по дороге в школу подходили неизвестные и спрашивали, где находятся их родители".

"Другие люди с непонятными намерениями были по адресу проживания семьи Гриневича", - добавил Волынец.

Председатель профсоюза подобную ситуацию называет недопустимой.

"За годы деятельности свободных профсоюзов, я много раз видел чем заканчивается игнорирование подобных ситуаций правоохранительными органами. Обратился к руководству нацполиции с требованием ответственно отреагировать на указанные факты давления на профсоюзников, участников протестного движения в Кривом Роге. Чтобы не было как в 2018 году, когда убили нашего профсоюзного лидера Олега Сычева - председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины шахты "Гвардейская" Криворожского железорудного комбината. Тогда злоумышленники решились перейти от запугиваний к убийству, потому полиция, будучи проинформированным, не отреагировала должным образом на приведенные факты ", - подчеркнул Волынец .

 

  • Напомним, в Кривом Роге уже несколько дней более 250 горняков четырех шахт ( "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская") ПАО "Криворожский железорудный комбинат" протестуют под землей - они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
  • Заместитель министра экономики Юлия Свириденко ведет с ними переговоры.
  • "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. КЖРК в равных частях принадлежит группам "Приват" Игоря Коломойского и "Метинвест" Рината Ахметова.

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