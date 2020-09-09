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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге под землей протестуют 262 горняков, к ним приехала заместитель министра экономики

В Кривом Роге под землей протестуют 262 горняков, к ним приехала заместитель министра экономики


фото: businesstimes
В Кривом Роге горняки в шахтах требуют повышения зарплаты и увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис

Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По состоянию на 9.00 подземный протест на шахтах Криворожского железорудного комбината продолжают 262 шахтера.

Статистика по шахтам:

  • 30 - "Октябрьская",
  • 86 - "Родина",
  • 57 - "Терновская",
  • 89 - "Гвардейская"

Среди требований протестующих: повышение зарплаты, увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис, возвращение льготного стажа, проведения аттестации, в соответствии с требованиями законодательства.

Жена лидера протестного движения на шахте "Октябрьская" Виктора Стояновского заявила о преследовании.
Она говорит, что с самого начала акции протеста следят за ней и ее детьми. Более того, к детям 8 и 13 лет по дороге в школу подходили неизвестные и спрашивали, где находятся их родители.

Заместитель министра экономики Юлия Свириденко спустилась в одну из шахт.

"Активистка Независимого профсоюза горняков ПГУ КРЖК Елена Маслова повезла Первый заместитель министра экономики в шахту" Терновская "", - говорится в сообщении.

 

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