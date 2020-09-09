В Кривом Роге под землей протестуют 262 горняков, к ним приехала заместитель министра экономики
9 сентября, 2020, 15:29
В Кривом Роге горняки в шахтах требуют повышения зарплаты и увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис
Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
По состоянию на 9.00 подземный протест на шахтах Криворожского железорудного комбината продолжают 262 шахтера.
Статистика по шахтам:
- 30 - "Октябрьская",
- 86 - "Родина",
- 57 - "Терновская",
- 89 - "Гвардейская"
Среди требований протестующих: повышение зарплаты, увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис, возвращение льготного стажа, проведения аттестации, в соответствии с требованиями законодательства.
Жена лидера протестного движения на шахте "Октябрьская" Виктора Стояновского заявила о преследовании.
Она говорит, что с самого начала акции протеста следят за ней и ее детьми. Более того, к детям 8 и 13 лет по дороге в школу подходили неизвестные и спрашивали, где находятся их родители.
Заместитель министра экономики Юлия Свириденко спустилась в одну из шахт.
"Активистка Независимого профсоюза горняков ПГУ КРЖК Елена Маслова повезла Первый заместитель министра экономики в шахту" Терновская "", - говорится в сообщении.
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