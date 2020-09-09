В Кривом Роге под землей протестуют 262 горняков, к ним приехала заместитель министра экономики

9 сентября, 2020, 15:29

В Кривом Роге горняки в шахтах требуют повышения зарплаты и увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис

Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По состоянию на 9.00 подземный протест на шахтах Криворожского железорудного комбината продолжают 262 шахтера.

Статистика по шахтам:

30 - "Октябрьская",

86 - "Родина",

57 - "Терновская",

89 - "Гвардейская"

Среди требований протестующих: повышение зарплаты, увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис, возвращение льготного стажа, проведения аттестации, в соответствии с требованиями законодательства.

Жена лидера протестного движения на шахте "Октябрьская" Виктора Стояновского заявила о преследовании. Она говорит, что с самого начала акции протеста следят за ней и ее детьми. Более того, к детям 8 и 13 лет по дороге в школу подходили неизвестные и спрашивали, где находятся их родители.

Заместитель министра экономики Юлия Свириденко спустилась в одну из шахт.

"Активистка Независимого профсоюза горняков ПГУ КРЖК Елена Маслова повезла Первый заместитель министра экономики в шахту" Терновская "", - говорится в сообщении.