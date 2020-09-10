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Espreso.tvОбществоПротесты шахтеров в Кривом Роге: 257 горняков под землей, четырех подняли из-за плохого самочувствия

Протесты шахтеров в Кривом Роге: 257 горняков под землей, четырех подняли из-за плохого самочувствия

По состоянию на вечер 10 сентября под землей в шахтах находится 257 горняков, они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По состоянию на утро 261 горняк четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжал подземную акцию протеста:

  • 30 - "Октябрьская",
  • 86 - "Родина",
  • 56 - "Терновская",
  • 89 - "Гвардейская".

Впоследствии Волынец сообщил, что из шахты "Октябрьская" из-за проблем со здоровьем на поверхность подняли и передали врачам одного из протестующих - Андрея Гайдука.

Позже он заявил, что из шахты "Гвардейская" из-за плохого самочувствия подняли на поверхность троих горняков.

"Из всех 4 шахт КЖРК, где продолжаются подземные протесты, просят вместе с пищей передавать лекарства. Из-за сверхвысокого уровня влажности в шахтах - у протестующих ухудшается состояние здоровья", - добавил он.
 
  • В Кривом Роге горняки в шахтах требуют повышения зарплаты и увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис.
 

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