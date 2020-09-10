Протесты шахтеров в Кривом Роге: 257 горняков под землей, четырех подняли из-за плохого самочувствия

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

По состоянию на утро 261 горняк четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжал подземную акцию протеста:

30 - "Октябрьская",

86 - "Родина",

56 - "Терновская",

89 - "Гвардейская".

Впоследствии Волынец сообщил, что из шахты "Октябрьская" из-за проблем со здоровьем на поверхность подняли и передали врачам одного из протестующих - Андрея Гайдука.

Позже он заявил, что из шахты "Гвардейская" из-за плохого самочувствия подняли на поверхность троих горняков.

"Из всех 4 шахт КЖРК, где продолжаются подземные протесты, просят вместе с пищей передавать лекарства. Из-за сверхвысокого уровня влажности в шахтах - у протестующих ухудшается состояние здоровья", - добавил он.

В Кривом Роге горняки в шахтах требуют повышения зарплаты и увольнения менеджмента, который загоняет предприятие в кризис.