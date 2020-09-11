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Espreso.tvСпортЯ ничего не слышал, - тренер "Вест Хэма" о трансфере Ярмоленко в Китай

Я ничего не слышал, - тренер "Вест Хэма" о трансфере Ярмоленко в Китай


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес ничего не знает о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в китайский "Шаньдун Лунэн"

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

Тренер лондонского клуба напомнил фанатам, что Ярмоленко сумел помочь "Вест Хэму" в прошлом сезоне, когда у команды были трудные времена.

"Я ничего об этом не слышал. В прошлом сезоне, в тяжелые для нас времена он серьезно помог команде. Но об этом переходе я ничего не знаю", - сказал Мойес.

В прошлом сезоне "Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. На счету 30-летнего украинца 23 матча и 5 голов и 1 результативная передача.

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