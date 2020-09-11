Я ничего не слышал, - тренер "Вест Хэма" о трансфере Ярмоленко в Китай
11 сентября, 2020, 22:04
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес ничего не знает о возможном трансфере Андрея Ярмоленко в китайский "Шаньдун Лунэн"
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".
Тренер лондонского клуба напомнил фанатам, что Ярмоленко сумел помочь "Вест Хэму" в прошлом сезоне, когда у команды были трудные времена.
"Я ничего об этом не слышал. В прошлом сезоне, в тяжелые для нас времена он серьезно помог команде. Но об этом переходе я ничего не знаю", - сказал Мойес.
В прошлом сезоне "Вест Хэм" набрал 39 очков и финишировал в чемпионате Англии на 16-й позиции. На счету 30-летнего украинца 23 матча и 5 голов и 1 результативная передача.
- 21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
- 11 сентября сообщалось, что вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Китая .
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