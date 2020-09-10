В порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар.ВИДЕО
10 сентября, 2020, 14:52
В порту ливанской столицы Бейрута, где месяц назад произошли два мощных взрыва, вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщает Reuters .
По данным издания, в порту горит склад нефти и шин. Возгорание началось из зоны duty free порта.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 000 людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
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