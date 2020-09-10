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Espreso.tvОбществоВ порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар.ВИДЕО

В порту Бейрута вспыхнул масштабный пожар.ВИДЕО


фото: reuters
В порту ливанской столицы Бейрута, где месяц назад произошли два мощных взрыва, вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает Reuters .

По данным издания, в порту горит склад нефти и шин. Возгорание началось из зоны duty free порта.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

 

 

 

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